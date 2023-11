L'Aria che tira, chi tratta per gli ostaggi di Hamas. Il retroscena dell'ex 007

09 novembre 2023 a

Medio Oriente, in queste ore si starebbe trattando la liberazione degli ostaggi in mano ad Hamas. Ma chi si nasconde dietro questa trattativa? Se n'è parlato nel corso della trasmissione "L'aria che tira", in onda il 9 novembre su La7. ospite in studio l'ex agente segreto, Marco Mancini.

"Per liberare gli ostaggi si usa l'intelligence, fonti umane. non i satelliti. Il Qatar inizialmente aveva una funzione logistica, aiutava, spostava. Adesso credo che stia facendo molto e, in questo momento, stanno trattando la liberazione di dodici ostaggi americani, ovvero con passaporto americano e israeliano. Hamas non vuole liberare gli ostaggi israeliani. La liberazione degli ostaggi è una partita molto importante. Gli ostaggi verrebbero liberati all'ìinterno di una breve tregua di qualche ora o di qualche gi0rno in cambio di cibo, gas e energia e gasolio".