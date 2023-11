Stasera Italia, il dramma di Israele: quanto tempo hanno per andare nel bunker

09 novembre 2023 a

Medio Oriente, il dramma di Israele nelle parole del presidente della comunità ebraica milanese Meghnagi Walker. Tutti parlano dei morti di Hamas ma pochi prendono in considerazione che anche i bambini israeliani stanno soffrendo e morendo. Nessuno prende in considerazione che i problemi psicologici sono dietro l'angolo. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 9 novembre su Rete4.

Hamas mostra gli ostaggi per fermare Israele



A #StaseraItalia interviene Meghnagi Walker, Presidente della Comunità Ebraica milanese: "Perchè non si obbliga Hamas a liberare gli ostaggi e a bloccare il lancio dei missili?" pic.twitter.com/5tOzNoPACE — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 9, 2023

"Il 35% di Israele è stato evacuato - ha detto Meghnagi Walker - Il sud e l'ovest è stato evacuato. Perché non dicono niente? Perché non dicono che i cittadini hanno dovuto abbandonare le loro case? I bambini hanno dovuto abbandonare le scuole. I bambini israeliani hanno molti problemi psicologici. Ma sapete che quando suona la sirena in un minuto bisogna andare nel bunker? Ma di tutto questo non si dice nulla? Perché non si parla anche di questo? Perché il mondo occidentale non obbliga Hamas a liberare gli ostaggi, a bloccare il lancio dei missili e a discutere con gli Stati che oggi si fanno promotori?".