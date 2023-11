Stasera Italia, la promessa del viceministro Leo: ridurremo le tasse

06 novembre 2023 a

a

a

Pressione fiscale da ridurre al più presto. La promessa viene dal viceministro all'Economia, Maurizio Leo, che anticipa le mosse fiscali che verranno compiute dal governo Meloni. Se n'è parlato nel corso della puntata di Stasera Italia in onda il 6 novembre su Rete4.

"Oggi abbiamo una pressione fiscale che si attesta al 42,9%, dobbiamo assolutamente ridurla"



Il Viceministro dell'Economia Maurizio Leo a #StaseraItalia pic.twitter.com/rGYRlegRr1 — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 6, 2023

"Noi siamo partiti con le tre aliquote. Il nostro obiettivo è di andare a due aliquote. Oggi la pressione fiscale su ogni 1000 euro, 430 se ne vanno in tributi e contributi. E questo non è possibile. Oggi noi abbiamo una pressione fiscale che si attesta al 42,9% quindi non siamo il fanalino di coda, siamo il sesto Paese come carico fiscale in Europa ma dobbiamo assolutamente ridurla la pressione fiscale e questo lo faremo anche negli anni successivi visto che abbiamo davanti a noi una legislatura di cinque anni.