Stasera Italia, Nicola Porro contro le università pro-Hamas. Cosa dicono

08 novembre 2023 a

a

a

Università contro Israele, Nicola Porro si indigna. In molte accademie d'Italia si prendono posizioni contro Israele e pro-Hamas. E tutto questo non è affatto accettabile. Ne ha parlato Nicola Porro nel suo editoriale durante la trasmissione "Stasera Italia" in onda su Rete4 l'8 novembre.

Bentornati a #StaseraItalia! Le università si schierano contro Israele, ne parliamo nell'editoriale di @NicolaPorro



Siamo in diretta su #Rete4 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/nBTxB5nvhi — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 8, 2023

"C'è chi lo fa in maniera meno ridicola ma altrettanto grave. 143 professori dell'Alma Mater dicono delle cose che vi voglio far vedere: "Il modo per porre fine alla violenza è quello di porre fine alla causa principale della violenza". Cioè sostanzialmente hanno ammazzato 1.300 persone in Israele perché c'è l'apartheid e l'occupazione israeliana dei territori attribuiti dall'Onu al popolo palestinese. Segnalo che la risoluzione 181 del '48 assegnava un territorio ai palestinesi ma furono proprio gli arabi a non volerne sapere nulla. Pensate che siano gli unici universitari? Non è così: andiamo anche a Napoli, Bologna e Pisa. Il professore di Sociologia della Federico II ha chiesto la più ferma e risoluta condanna dell'aggressione criminale compiuta da Hamas sul territorio di Israele. Insomma, professore diceva cose che sono abbastanza banali nella loro forza: cioè vogliamo condannare Hamas. Non è stata votata. Hanno deciso che non si poteva votare".