Israele-Hamas, lo scenario di Lucio Caracciolo: "Quando finirà la guerra"

Siamo a un punto di svolta nel conflitto in Medio Oriente? Lucio Caracciolo risponde al quesito nella puntata di giovedì 9 novembre di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7. Il direttore di Limes non vede segnali positivi dal punto di vista diplomatico e illustra gli scenari che ci troveremo ad affrontare. "Questa guerra finirà quando lo deciderà Israele oppure quando Israele ne avrà abbastanza", afferma il giornalista esperto di geopolitica. Il fatto è che "Israele ovviamente non può distruggere totalmente le strutture di Hamas e non può uccidere tutti i capi, anche perché" il gruppo jihadista "non sta solamente a Gaza". Dal punto di vista militare "la battaglia dei tunnel, quella vera, deve ancora cominciare e il vantaggio di Israele è molto relativo" perché la rete sotterranea palestinese è stata costruita proprio per questi scopi.

Tuttavia le forze israeliane hanno affermato di aver preso quartier generale di Hamas, ricorda Gruber. "Ma siamo sempre in una fase in cui si prendono dei pezzi di territorio, di qui a poter dichiarare vittoria credo che ce ne voglia ancora parecchio", commenta Caracciolo che ricorda anche che "il fronte non è solo a Gaza, si combatte in Cisgiordania e ci sono lanci di missili di Hezbollah dal Libano contro Israele", senza contare che "c'è anche la questione della diaspora ebraica nel mondo che è presa di mira da ondate di antisemitismo". Insomma, la situazione è critica e una via d'uscita non è al momento dietro l'angolo.