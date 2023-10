Verissimo, Heidi Baci vuota il sacco su Varrese: cosa succedeva di notte al Gf

28 ottobre 2023 a

"Mi ha manipolata e ha rovinato il mio Gf". Heidi Baci parla a Verissimo del suo rapporto con Massimiliano Varrese che ha tenuto banco per settimane al Grande Fratello. I due si erano avvicinati all'interno della casa, ma poi la giovane di origini albanesi ha preso le distanze fino all'entrata in scena del padre di lei che si è scagliato contro Varrese, più grande e dai modi giudicati troppo invadenti. "All'inizio ero incuriosita da lui, lo trovavo affascinante. Poi però il suo interesse è diventato un'ossessione e io non l'ho saputa gestire", afferma l'ex concorrente del Gf nella puntata del programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, sabato 28 ottobre.

Heidi spiega: "Massimiliano mi ha manipolata, ha colto i miei punti deboli. Ogni volta che lo affrontavo tirava fuori il discorso di sua figlia, dicendo: 'Per chi mi fai passare? Mia figlia mi guarda'. Quindi io cercavo di addolcire i toni e i modi, ma con lui era impossibile. È lì che si è creato il cortocircuito", dice la giovane.

Nel corso dell'intervista Baci afferma: "Massimiliano Varrese ha rovinato il mio Grande Fratello", per poi confermare quanto rivelato da un'altra concorrente del reality, l'attrice di telenovela Grecia Colmenares: "È vero quello che ha detto, che Massimiliano mi cercava con insistenza la notte in camera. Io non ne ho mai parlato per non metterlo in cattiva luce, ma Grecia ha fatto bene a dirlo", ha detto Baci che poi, per lo sviluppo del rapporto con Varrese, è uscita dalla casa del Grande Fratello.