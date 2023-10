Heidi Baci, il caso al Grande Fratello scatena Bernardini De Pace: "Indietro di 50 anni"

18 ottobre 2023 a

Heidi Baci ha lasciato il Grande Fratello. La concorrente che aveva incuriosito il pubblico fin dalle prime puntate per la sua conoscenza con Massimiliano Varrese ha deciso di abbandonare il programma al termine dell'ultima puntata. La ragazza è stata spinta a prendere questa decisione dal padre, entrato in casa per parlarle e per spiegarle il suo punto di vista. "Io e la mamma siamo devastati da questa scelta sbagliata, alzare tutto un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, che tra poco andiamo in pensione. È stato come un pugnale al cuore", ha detto il papà. Il caso ha scatenato un vero e proprio polverone, soprattutto sui social. A Pomeriggio Cinque, la trasmissione che alterna l'informazione all'intrattenimento, la vicenda è stata commentata da Annamaria Bernardini De Pace, celebre avvocato divorzista.

Heidi Baci lascia il GF dopo le parole del padre, bufera sui social

"Io sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l'Italia. Non so quanti milioni abbia, ma suppongo che ne abbia, mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di cinquanta anni", ha detto l'avvocato in diretta tv. "Non c'è niente di male, quindi? Uno può innamorarsi a qualsiasi età di chiunque?", ha chiesto la conduttrice Myrta Merlino. "Secondo me è meglio, quando la donna è più grande e l'uomo è più piccolo", ha aggiunto Bernardini De Pace.