Zaki insiste, l'uscita sull'ospedale di Gaza. E domenica va da Fabio Fazio

"Sono molto arrabbiato", a Gaza si rischia il "genocidio". Patrick Zaki torna a rilasciare dichiarazioni di fuoco mentre domani, domenica 22 ottobre, sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, dopo la cancellazione dell'ospitata della scorsa settimana. "In questo momento, negli ultimi tre giorni hanno ribadito che avrebbero riaperto il valico (di Rafah, che dovrebbe essere aperto oggi, ndr) e invece, a oggi, nulla è cambiato. Siamo in un momento molto critico per i civili palestinesi, spero che qualcuno abbia ancora un po' di umanità e si renda conto delle circostanze che stanno portando al genocidio del popolo palestinese. Io spero che gli ostaggi (di Hamas, ndr) vengano liberati e possano tornare dai loro cari", ha detto l'attivista egiziano a margine della presentazione, al teatro Manzoni di Roma, del suo libro.

Zaki ha fatto un appello per un immediato cessate il fuoco in Israele: "In qualità di difensore dei diritti umani sono sempre stato a favore della pace, ma per ottenerla c’è bisogno di giustizia e negli ultimi anni non c’è stata, con l’apartheid, la pulizia etnica e tutto ciò che ha comportato", attacca l'ex studente detenuto in Egitto e poi graziato per effetto dell'impegno del governo di Giorgia Meloni. "Questa guerra va avanti da anni, oggi noi ne abbiamo visto la brutalità: la presa di ostaggi, il bombardamento di un ospedale...", afferma in riferimento all'esplosione nel centro medico battista di Gaza, che tuttavia secondo molte analisi sarebbe riconducibile allo scoppio di un razzo di Hamas.

Per quanto riguarda, l’interrogazione presentata dal deputato della Lega Luca Toccalini sull’attivista, Zaki ha risposto con un "no comment". Il Carroccio si chiede se le "gravi dichiarazioni" di Zaki come quella su "Netanyahu serial killer" possono rappresentare "un inno alla violenza e fomentare eventuali cellule terroristiche dormienti in Italia". Va da sé che occhi e orecchie saranno tutti per l'ospitata di Zaki da Fazio domani sera.