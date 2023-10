Che tempo che fa, la decisione finale su Zaki: Fazio ci mette una pezza

19 ottobre 2023 a

Dopo la bufera Fabio Fazio richiama Patrick Zaki. L’attivista sarà infatti ospite della seconda puntata di 'Che Tempo Che fa' che andrà in onda domenica dalle 19:30 sul Nove. L'annuncio è arrivato con un post pubblicato sull'account Instagram della trasmissione: Zaki avrebbe dovuto partecipare alla puntata inaugurale, ma la sua presenza è stata cancellata dopo le parole dello studente in relazione al conflitto tra Israele e Hamas, in particolare a risaltare è stato l’appellativo “serial killer” al premier Benjamin Netanyahu. L'annuncio della partecipazione di Zaki al programma ha diviso gli utenti tra chi si schiera con il ragazzo egiziano e chi invece non la approva.

Ma cosa aveva detto Zaki esattamente? Questo un passaggio della sua intervista al Tg1 sulla guerra a Gaza: “La situazione che stiamo vivendo è conseguenza delle politiche dell'attuale governo israeliano. Non è sorprendente. Non posso essere a favore di nessuna uccisione di civili peraltro sento che non stiamo puntando l'attenzione sull'alto numero di palestinesi uccisi per anni e bombardati a ogni ora. Chi mi conosce sa che condanno tutte le violenze. Un mio caro amico è un docente di un'università palestinese e ha perso dieci familiari, dovremmo prestare attenzione a entrambe le parti”. Resta da scoprire come Fazio affronterà il caso con il suo ospite.