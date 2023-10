Stasera Italia, Senaldi tuona contro media e sinistra: “Ideologia razzista e antisemita”

18 ottobre 2023 a

Pietro Senaldi è un fiume in piena su come la stampa italiana e gli esponenti della sinistra abbiano preso posizione subito dopo l’attacco all’ospedale di Gaza, sul quale c’è stato un rimpallo di responsabilità tra Israele e Hamas, con lo Stato ebraico che ha puntato il dito sulla Jihad islamica della Palestina. Il condirettore di Libero, ospite della puntata del 18 ottobre di Stasera Italia, programma tv di Rete4 condotto da Nicola Porro, è durissimo nel suo commento a riguardo: "Le reazioni che hanno avuto ieri molti media italiani, nel dubbio sono stati contro Israele e a favore dei terroristi, io credo che queste siano tutte testimonianze di antisemitismo e di odio razziale nei confronti di Israele e del popolo ebraico. Perché non si spiega altrimenti che nel dubbio io sto con i terroristi. Per me questo è antisemitismo, c’è una recrudescenza antisemita impressionante in Italia e anche nei media, nei giornali italiani, nella sinistra italiana. Le frasi di Nicola Fratoianni e Laura Boldrini sono inaccettabili, che – attacca Senaldi - tradiscono un’ideologia razzista e antisemita".