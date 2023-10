Stasera Italia, Porro umilia la sinistra pro-Hamas sull'ospedale di Gaza

18 ottobre 2023 a

“Strage dell’ospedale di Gaza, chi crede solo ad Hamas”. E’ questa la grafica che Nicola Porro usa nel corso del suo consueto editoriale nella puntata del 18 ottobre di Stasera Italia, talk show di Rete4. Il giornalista si concentra sulle prese di posizione della sinistra italiana dopo il razzo che ha colpito la struttura ospedaliera nella Striscia, il punto più buio dopo che è scoppiata la guerra tra Israele e Hamas lo scorso 7 ottobre. “L’esercito israeliano ha bombardato un ospedale pieno di personale sanitario, feriti e sfollati. I palestinesi dicono che sono morte 500 persone. È un crimine di guerra, senza giustificazione alcuna”, le parole di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana ricordate da Porro, che poi mostra un altro messaggio su Twitter, quello di Laura Boldrini: “Giunge in queste ore la notizia che l'ospedale Al-Ahli Arabi, gestito dalla Chiesa battista americana a Gaza City, sia stato bombardato. Sembrerebbe che ci siano almeno 500 morti. Oggi anche due campi profughi di Gaza sono stati colpiti con decine di morti e feriti. Condanniamo la punizione collettiva di un intero popolo, questa è barbarie. È una modalità che non può essere mai usata da uno Stato di diritto”.

Il padrone di casa cita poi le frasi di un’altra esponente del Pd, la segretaria Elly Schlein, intervenuta così sulla vicenda dell’ospedale: “Con la stessa nettezza con cui il Pd ha condannato gli attacchi di Hamas abbiamo chiesto a Israele il rispetto del diritto umanitario. Le vite dei palestinesi non valgono di meno”. Porro passa quindi all’attacco della sinistra: “L’ex presidente della Camera dovrebbe avere una certa esperienza di politica estera e di rapporti. Ha già preso la posizione di Hamas. E’ veramente incredibile come si sia presa posizione, come quel giocatore che cerca il fallo in area di rigore. ‘Gli israeliani devono aver fatto questa cosa’. Noi sospendiamo il giudizio, ma ci chiediamo se le prove portate oggi dagli israeliani varranno qualcosa, varranno anche il beneficio del dubbio prima di fare queste dichiarazioni? Valeva anche ieri sera un po’ di freddezza. Le piazze di oggi in Medio Oriente sarebbero state in un’altra situazione, ci sono notizie incredibili di assalti alle ambasciate”.