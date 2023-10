Stasera Italia, il generale Camporini non ha dubbi su Hezbollah: cosa faranno contro Israele

14 ottobre 2023 a

a

a

Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della Difesa, figura nell’elenco degli ospiti della puntata del 14 ottobre di Stasera Italia, il programma televisivo di Rete4 che vede Augusto Minzolini alla conduzione. Il giornalista chiede conto al generale degli sviluppi dell’incursione di Israele a Gaza in risposta agli attacchi di Hamas di sabato scorso: “Possono preparare il terreno e possono anche essere una fase fondamentale della reazione israeliana. Non dobbiamo dimenticare che la tecnologia di cui dispongono in Israele è la più avanzata in Occidente, per cui non si può parlare, come ho sentito dire, di bombardamenti a tappeto, sono molto mirati. La precisione dei sistemi d’arma che vengono impiegati è nell’ordine del metro, metro e mezzo, per cui è chiaro che si punta dove si pensa che ci siano un’attività ostile. In particolare il lancio di razzi, che è facilmente visibile da qualsiasi sistema di sorveglianza. La reazione può essere anche attuata nell’arco di qualche minuto”.

"Dovete dissociarvi". Da Senaldi stoccata ai palestinesi su Hamas

Il generale Camporini continua poi la sua analisi della guerra: “Sull’aspetto militare c’è da dire che abbiamo visto che c’è questa preoccupazione di quello che può accadere a Nord. Se questa preoccupazione fosse davvero concreta, e io ne dubito, si sarebbe manifestata sabato pomeriggio dopo l’attacco di Hamas. Sarebbe stata un’operazione che avrebbe avuto dei risultati molto molto negativi per Israele. Così come non era presidiato il fronte Sud anche quello a Nord non era presidiato un granché. Se questo non è accaduto al confine col Libano vuol dire che Hezbollah fa la faccia feroce e basta”.