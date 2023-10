Viva Rai2 Fiorello debutta su Instagram e Raiplay, chi è il primo ospite

15 ottobre 2023 a

Al via la nuova stagione di Fiorello con "Viva Rai2". Questa volta, però, il programma andrà in onda in diretta streaming sul profilo Instagram del conduttore e poi anche su Raiplay. Dal glass di cortesia improvvisato in un bar di Roma, Fiorello, Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, Ruggiero e tutta la banda di “Viva Rai2!” ricominciano a suonare la sveglia a modo loro, dal lunedì al venerdì in diretta. Si parte lunedì 16 ottobre, di mattina presto (alle 7.15 circa): appuntamento sulla pagina Instagram di Fiorello e – con l’integrazione di materiali sempre nuovi e originali – i contenuti saranno disponibili anche su RaiPlay.

Ma quali saranno gli argomenti su cui punterà la nuova edizione del programma di Fiorello? L’attualità, la musica, la rassegna stampa, gli incontri occasionali con ospiti di passaggio. Con “Aspettando Viva Rai2!” si scaldano i motori del “Buon giorno” targato Fiorello. Nella prima puntata in programma lunedì 16 ottobre a far colazione con Fiorello ci sarà Tommaso Paradiso.