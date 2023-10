Paola Ferrari, frecciata clamorosa a Diletta Leotta: "Atteggiamenti vistosi"

15 ottobre 2023 a

Attraverso una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero, Paola Ferrari è tornata a raccontarsi. Giornalista e conduttrice televisiva italiana, è attiva in Rai fin dagli anni Novanta e ha condotto i principali programmi sportivi della televisione pubblica, come La Domenica Sportiva e 90º minuto. Amante dello sport e del calcio, Ferrari non ha potuto non spendere una parola per lo scandalo delle scommesse che sta balzando agli onori di cronaca. "Solo che sono arrabbiatissima con questi giovani atleti che non si rendono conto della fortuna che hanno e delle schifezze che fanno", ha detto in maniera diretta.

Poi il discorso si è spostato sul suo lavoro, sul fatto che sia stata una delle prime donne a guidare programmi dedicati al calcio in Rai. Quando le è stato chiesto perché spesso finiscano nel suo mirino proprio le donne, la conduttrice è stata sincera: "Perché non faccio distinzioni, non credo a steccati e quote, e se devo dire la mia, lo faccio. Se mi attaccano, reagisco. Con Sabrina (Gandolfi, ndr) ci siamo chiarite, però".

Quindi la domanda più attesa, quella su Diletta Leotta: "Sono contraria al ruolo della donna fisicamente troppo esposta in questo lavoro, non è l’arma della seduzione che serve per essere credibile, ma ognuno è libero di fare quello che vuole. In questo modo diventiamo merce interscambiabile", aveva dichiarato qualche tempo fa Ferrari. E la giornalista non ha cambiato opinione: "Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d'accordo con tante donne", ha concluso.