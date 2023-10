Fabrizio Corona, raffica di insulti contro la speaker: "Ma ce la fai? Incapace"

16 ottobre 2023 a

Il caso calcioscommesse non si placa. Fabrizio Corona, da quando ha fatto i primi quattro nomi dei calciatori coinvolti nello scandalo, è finito nuovamente al centro dell'attenzione dei media e della stampa. Grazie alle rivelazioni pubblicate sul suo sito Dillinger News, l'ex re dei paparazzi viene contattato con costanza dalle testate giornalistiche e dalle radio. Attivissimo sui social, Corona è ripartito a razzo: ha fatto balzare agli onori di cronaca le scommesse illegali legate al mondo del calcio e ha riconquistato subito la prima fila nel campo degli scoop. In collegamento con Radio Radio e invitato a commentare i fatti, Corona ha tolto il freno e ha iniziato a insultare la speaker con la quale stava dialogando.

Una di RadioRadio chiede a Corona se oltre alla roba delle scommesse è vero che farà outing sui giocatori omosessuali che ci sono in Italia

->lui le dà dell'incapace a fare la giornalista, spera che sia almeno una bella donna ed esce dalla trasmissione



SIPARO pic.twitter.com/wSs6GxuF3o — Oliver Roundstone (@OliverRoundsto3) October 13, 2023

"Senti Fabrizio, ho letto una tua dichiarazione su un altro filone che riguarda un altro tema sul mondo del calcio. Ho letto che avresti l’intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessuali. In questo caso non c’è ovviamente nessun reato ovviamente. Ti volevo chiedere se sia vero e perché?”, ha chiesto Valeria Biotti. Corona non si è trattenuto e ha risposto: "Dai, ma mi fai in questo momento questa domanda? Ma vergognati, cosa fai gossip davanti a un’inchiesta del genere?".

“Non è gossip, è diritti” ha replicato la speaker. L'ex re dei paparazzi l'ha travolta: “Ma che diritti e diritti. Vai sul mio canale Telegram e ti do le prove di un giocatore. Ma che domande fai in questo momento. Che lavoro fai? Stai parlando di un’inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che manda le squadre più importanti in serie B, che elimina metà della squadra della nazionale e mi chiedi dei gay? Ma ce la fai? Non sei capace”. Poi la frase che più ha fatto discutere: "Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo perché per me lei è un’incapace. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare".