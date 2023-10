Belve, Antonio Conte a Francesca Fagnani. Cosa dice sulla Juventus

16 ottobre 2023 a

Belve, nella puntata di martedì 17 ottobre l'intervista di Francesca Fagnani a Antonio Conte. L'allenatore ha parlato a tutto campo, sfiorando argomenti delicati come Juventus, Roma, Napoli e il rapporto con José Mourinho. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere - ha detto Conte a Fagnani - per la passione che ti trasferiscono queste piazze. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”.

Poi c'è lo spazio pentimento per gli addii. “Quello sicuramente di cui mi sono un po’ pentito è quello alla Juventus dopo tre anni - ha proseguito Conte - Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi...decisi poi di andare via". Infine il rapporto tra sesso e sportivi. "Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire - ha detto Conte - Uno non può mettere limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare il minimo sforzo possibile. Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva”.