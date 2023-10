Belve, Stefania Nobile esagera: "Una co***na", e Francesca Fagnani...

Alice Antico 11 ottobre 2023 a

Nella puntata di martedì 10 ottobre di Belve, in prima serata su Rai 2, tra gli ospiti di Francesca Fagnani, c’è stata Stefania Nobile. La donna si é presentata già molto "carica" nei toni e nei modi, fin dalla prima domanda “Lei che belva si sente?”. Lo scambio tra le due é stato molto dinamico e i toni si sono accesi più di una volta. Questo perché la figlia di Wanna Marchi ha, da subito, dichiarato di non essersi minimamente pentita di ciò che è successo, nonostante i 9 anni e mezzo di galera. I toni si sono scaldati, in particolare, quando Nobile ha dichiarato, in sua difesa, che “alla Lotteria Italia vince uno, e allora gi altri? Non sono co***ni?”. A questa provocazione, la conduttrice ha ribattuto a tono: “Non entrano in tabaccheria e c'è la minaccia del malocchio”. Ma Nobile insisteva: “Nemmeno da noi c'era la minaccia. Se io le dico che lei ha il malocchio e le chiedo un tot di soldi, se me li dà è una co***na, se mette giù è furba. Basta con i disagiati”.

Fagnani, ovviamente, non ha lasciato la presa, e ha incalzato: “C'era qualche ingenuo, ma la maggior parte delle persone erano persone fragili” e Stefania ha ribadito prontamente: “Non è che io devo provvedere all'ingenuità delle persone”. Il punto su cui la conduttrice ha voluto soffermarsi, tuttavia, era molto chiaro, e infatti Fagnani ha continuato a ribadire: “Voi avete giocato sulle fragilità. Eravate offensive nei confronti dei vostri telespettatori”. A quel punto Stefania Nobile ha alzato il tono: “Non dicevamo che facevano schifo, siamo realiste. Vogliamo dire che sono belli? Noi li mettevamo di fronte a uno specchio”.

Non sono mancati, peraltro, momenti in cui l’ospite ha dichiarato di essersi stufata delle solite domande accusatorie e provocatorie. A tal proposito ha ribadito, infatti, per tutta l’intervista “Che p***le! sono passati 23 anni!”, oltre a dire, più volte, di non provare pentimento. Anzi, riguardo il processo la Nobile ha detto: “A loro non interessava arrestare due che facevano questo lavoro, interessava arrestare Wanna Marchi perché fa notizia, è diverso. Quindici novembre, ventiquattro gennaio arrestate. Ma neanche per uno stupratore seriale si muovono così”. Poi, sulla sua vita privata, l’ospite ha raccontato del doppio matrimonio a Miami lo stesso giorno di sua madre, e ha anche confessato: “Un giornale ci ha dato tanti soldi per fare il matrimonio. Abbiamo fatto il matrimonio con la consapevolezza che non trascrivendolo qua non valeva niente”. “Ma quindi era tutto proprio finto?”, ha allora domandato Fagnani, e Nobile: “Il matrimonio è vero, nello stato della Florida io sono sposata”. Poi, l’ospite ha rivelato la cifra: per il matrimonio lei e sua madre Wanna Marchi sono state pagate cinquanta milioni di lire a testa.