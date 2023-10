Belve, Francesca Fagnani annuncia i prossimi superospiti

15 ottobre 2023 a

a

a

Continuano le interviste rock della "predatrice" numero uno. Parte il conto alla rovescia per la nuova puntata di Belve. Martedì 17 andrà in onda una nuova puntata del programma rivelazione di Rai 2 e Francesca Fagnani, attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del servizio televisivo pubblico, ha annunciato i nuovi ospiti. Dopo Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile, a intrattenere il pubblico e i telespettatori insieme alla giornalista saranno l'attrice e modella Eva Riccobono, la cantautrice Ivana Spagna e l'allenatore di calcio Antonio Conte. Sebbene non sia trapelato ancora nulla sui temi che Fagnani vorrà affrontare con i suoi ospiti, una cosa è certa: le domande graffianti della conduttrice faranno centro ancora una volta. E mentre la trasmissione vola negli ascolti, tenendo incollate alla tv le famiglie, gli utenti sui social già manifestano il loro entusiasmo.