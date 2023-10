Belve, Francesca Fagnani annuncia a sorpresa il prossimo superospite

13 ottobre 2023 a

Cresce l'attesa per la prossima puntata di Belve, il programma rivelazione di Rai 2. Francesca Fagnani sta affilando gli artigli ed è pronta a condurre le prossime interviste rock. Mentre sui social circolano spezzoni dello scorso appuntamento, quando la giornalista ha ospitato Emma Bonino, Federico Fashion Style e Stefania Nobile, è la "predatrice" numero uno a rivelare sui social network chi sarà il prossimo a sedersi di fronte a lei. Con una storia su Instagram e con tanto di sticker che annuncia lo spoiler, Fagnani ha pubblicato la foto con il diretto interessato e ha fatto nome e cognome.

Frase choc della figlia di Wanna Marchi, come reagisce la "belva" Fagnani

Martedì prossimo la conduttrice della trasmissione di matrice giornalistica che vola negli ascolti intervisterà Antonio Conte. Per ora nulla è trapelato sugli argomenti che la giornalista proverà ad affrontare in compagnia del celebre allenatore di calcio. In rete sono già in molti ad attendere un colpo di scena, soprattutto dopo la presunta trattativa saltata tra Conte e il Napoli. Recentemente, infatti, era stata fatta circolare sul web l'indiscrezione secondo cui Aurelio De Laurentiis avrebbe contattato Antonio Conte per affidargli la panchina del Napoli. Voci che l'allenatore ha subito smentito su Instagram, dove ha comunicato ai follower: "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia".