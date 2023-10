Israele, Orsini tira in ballo Hitler. L'ira di Mentana: lo scontro si riaccende

16 ottobre 2023 a

a

a

Torna a far discutere Alessandro Orsini. “Con gli ultimi 27 bambini palestinesi massacrati una mezz’oretta fa, Netanyahu è diventato ufficialmente il più grande massacratore di bambini innocenti dopo Hitler. Il Likud, ambiziosissimo, dichiara ‘Abbiamo tempo per arrivare primi! Con l’aiuto di Biden ce la faremo!’”, questo l’ultimo post apparso sul profilo X (ex Twitter) del professore di sociologia del terrorismo. Un intervento che ha scatenato la reazione di Enrico Mentana su Facebook.

Orsini è prolisso e Berlinguer si annoia: la frase che fulmina il professore

“Signor Musk, la prego, mi dica che è un fake” le parole del direttore del Tg di La7, che sulla propria pagina ha allegato uno screenshot dell’intervento di Orsini sul social network di proprietà di Elon Musk. Gli scontri a distanza tra Orsini e Mentana non sono affatto una novità.

"Artificio retorico subdolo": Grasso senza freni, bordata a Basile

Negli scorsi giorni Orsini aveva preso particolarmente di mira il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, con alcuni post su X: “Tra Netanyahu e Isis non esiste nessuna differenza. Entrambi massacrano i bambini di religione diversa dalla loro soltanto che Netanyahu ammazza molti più bambini di Isis, al Qaeda e Hamas messi insieme. Netanyahu è il terrorista più sanguinario del mondo. Israele è pieno di persone meravigliose come dimostra il crollo di Netanyahu nei sondaggi. Tanti israeliani ed ebrei sono contrari all’occupazione dei territori palestinesi. Viva Israele e gli israeliani che ci rendono orgogliosi di essere occidentali”.