È sempre Cartabianca, Berlinguer fa arrabbiare Orsini: fulminato in diretta

11 ottobre 2023 a

a

a

Alessandro Orsini, sociologo e professore associato alla LUISS, è stato ospite della puntata del 10 ottobre di È sempre Cartabianca, il talk show di Rete4 che vede Bianca Berlinguer alla conduzione. L’argomento all’ordine del giorno è quello della guerra tra Israele e Hamas con il docente di sociologia del terrorismo internazionale che mette subito in chiaro le cose: “Serve una condanna fermissima al crimine mostruoso commesso da Hamas. Nel dibattito pubblico italiano c’è una spaventosa sottovalutazione dei pericoli che ci attendono e una sottovalutazione del nemico. Ma non esiste nessuna possibilità al mondo che Israele possa estirpare il terrorismo da Gaza. Il terrorismo è anche in Libano, con 100mila militanti di Hezbollah. Nel 2006 Hezbollah aveva 15mila razzi, ora sembra ne abbia 150mila. Tecnicamente può colpire ogni punto del paese”.

"Dossieraggio", La Russa si scaglia contro Report: scintille da Berlinguer

"Vabbè, professore, tutto questo per dire cosa?", l’intervento a gamba tesa di Berlinguer, probabilmente annoiata dal lungo discorso che si sposta anche sullo Sri Lanka. Orsini non la prende bene: “Ho stima e affetto per lei. Io faccio lo studioso di professione e se faccio affermazioni le devo motivare, è l'unico modo per innalzare la qualità del dibattito pubblico in un paese di sconsiderati e di ignoranti in materia di sicurezza internazionale. Purtroppo io vivo in un paese con queste caratteristiche, le chiedo scusa se cerco di alzare il livello del dibattito”. “Va bene, siamo tutti troppo bassi per seguire il suo livello…", la replica pungente di Berlinguer, con Orsini che rintuzza: ”Se lei mi dice che il caso dello Sri Lanka non è rilevante, come fa il pubblico a capire?”. “Non dico che Israele non debba esistere, ma Israele si deve ritirare dai territori occupati, se li lascia, continuerà a esistere”, la frase finale con cui il professore chiude il discorso e le varie punzecchiature a vicenda con la padrona di casa.