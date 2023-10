Fabrizio Corona da Nunzia De Girolamo, nuove rivelazioni sulle scommesse: chi trema

13 ottobre 2023 a

a

a

Il nome di Fabrizio Corona è il più chiacchierato del momento dopo che le sue rivelazioni su calciatori coinvolti nell'inchiesta sulle scommesse hanno provocato un vero e proprio terremoto, sportivo e non solo. L'ex agente fotografico, che annuncia altro materiale esplosivo in uscita, sarà tra gli ospiti della puntata di martedì 17 ottobre di Avanti popolo, il programma condotto da Nunzia De Girolamo su Rai3. Ad annunciarlo lo stesso Corona che ha fatto sapere in una intervista a Radio Radio che nel people show della terza rete racconterà "tutte le prove della storia di Nicolò Zaniolo: come è incominciata, da quando e perché“, e probabilmente molto altro ancora.

La polizia da Zaniolo e Tonali, tirati in ballo da Corona sulle scommesse

L'intervista in diretta andrà in onda nel giorno della partita Inghilterra-Italia per le Qualificazioni a Euro 2024. L'inchiesta ha un impatto diretto con la Nazionale, tanto che ieri le forze dell'ordine hanno bussato alla porta di Coverciano per un colloquio in cui sono stati notificati atti di indagine a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, due dei nomi tirati in ballo da Corona. La stessa Federcalcio lo ha confermato con una nota dopo gli annunci del sito Dillinger News. I due calciatori, ha spiegato la Figc, hanno lasciato il ritiro azzurro "a prescindere dalla natura degli atti" in quanto non ritenuti "nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni". Insomma, il caso è destinato ad allargarsi e con tutta probabilità ad Avanti popolo ne vedremo delle belle.