Scommesse, "notificati atti di indagine a Zaniolo e Tonali" a Coverciano

La polizia a Coverciano per il caso delle scommesse nel calcio sulla scia dell'inchiesta per "scommesse su piattaforme illegali" della Procura di Torino con al centro Nicolò Fagioli, giocatore della Juventus. Sport Mediaset fa sapere che Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali "hanno intrattenuto un colloquio con le forze dell'ordine all'interno del centro sportivo di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda scommesse". Notizia confermata anche da Adnkronos. In seguito è arrivata la comunicazione della Figc: "La Federazione comunica che, nel tardo pomeriggio di oggi, la Procura della Repubblica di Torino ha notificato atti di indagine ai calciatori Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, attualmente in raduno con la Nazionale presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano - informa la Figc -. A prescindere dalla natura degli atti, ritenendo che in tale situazione i due calciatori non siano nella necessaria condizione per affrontare gli impegni in programma nei prossimi giorni, la Federazione ha deciso di consentire il loro rientro presso i propri club, anche a tutela degli stessi".

I nomi dei due calciatori sono stati tirato in ballo da Fabrizio Corona, l'ex agente fotografico che attraverso il sito Dillinger News ha affermato che "anche Tonali e Zaniolo scommettono". Per l'affermazione lo stesso Corona "è stato convocato in questura" a Milano "come persona informata dei fatti" dopo che "la procura di Torino ha delegato la polizia di sentirlo come testimone" sul caso Fagioli, ha dichiarato a LaPresse il legale dell'ex agente fotografico, l’avvocato Ivano Chiesa.

Sia Zaniolo che Tonali giocano attualmente nella Premier League, in Inghilterra. Il primo è un ’attaccante dell’Aston Villa, il secondo è centrocampista al Newcastle. Entrambi i giocatori erano in ritiro con la Nazionale azzurra a Coverciano in attesa del match di qualificazione agli Europei contro Malta.