Fabrizio Corona, retroscena-tv clamoroso: presto alla corte di Milly Carlucci?

Fabrizio Corona, dopo tanti anni, è tornato in Rai e l'ha fatto prima concedendo un'intervista a Francesca Fagnani a Belve e poi chiacchierando con Mara Venier nell'ambito salotto di Domenica In. Ora, secondo quanto riporta Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, l'ex re dei paparazzi avrebbe un altro progetto in tv. "Le sue ultime partecipazioni hanno stuzzicato i media, per la soddisfazione dei dirigenti di viale Mazzini”, ha scritto l'esperto di gossip nella sua rubrica “Forse non tutti sanno che…”.

La domanda è una sola: dove rivedremo ancora Fabrizio Corona? "Nei corridoi di mamma Rai è più che un' ipotesi il suo ingaggio a Ballando con le stelle nel ruolo di ballerino per una notte”, ha rivelato Dandolo. Effettivamente Milly Carlucci ha scelto quest'anno un cast stellare. Tra grandi volti della tv e giovanissimi pieni di forze, la regina della pista da ballo più famosa d'Italia ha spiazzato i telespettatori. Possibile che abbia intenzione di farlo anche nella selezione dei danzatori che, per una sera, cercheranno di fare guadagnare il tesoretto ai concorrenti?

Stando a quanto affermato dall'esperto di gossip sul settimanale, la partecipazione di Corona alla trasmissione non sarebbe stata semplice da gestire. "Una partecipazione, la sua, non senza ostacoli. Ma sarebbe stata agevolata da un potente agente televisivo", ha aggiunto Alberto Dandolo. Nè gli autori di Ballando con le stelle nè il diretto interessato hanno per ora confermato questo retroscena. Bisognerà aspettare l'inizio dello show di Rai 1 per capire se quest'indiscrezione verrà confermata.