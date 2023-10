Stasera Italia, Dario Fabbri e gli errori in Medio Oriente: chi ha sbagliato

10 ottobre 2023 a

Guerra in Medio Oriente, com'è stato possibile un attacco così imponente a un Paese come Israele? Alla domanda prova a rispondere Dario Fabbri, direttore di Domino, durante la puntata di Stasera Italia in onda il 10 ottobre su Rete4. Fabbri ha analizzato il comportamento dell'intelligence israeliana e il modo in cui ha sottovalutato un ipotetico attacco proveniente da sud del Paese.

"Israele temeva meno un attacco proveniente da sud, gli errori di intelligence sono purtroppo comuni"@dlfabbri a #StaseraItalia pic.twitter.com/LVVacGyOqL — Stasera Italia (@StaseraItalia) October 10, 2023

"Gli israeliani si sono affidati ad alcuni movimenti - spiega Fabbri - Innanzitutto l'accordo che hanno raggiunto con Hamas sui migranti economici che sono quelli che fanno avanti e indietro attraverso la frontiera. E quindi pensavano che Hamas fosse occupato dalle condizioni economiche della Striscia di Gaza e dai suoi lavoratori. Qualche tempo fa gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo di scambio di prigionieri e di scongelamento da parte americana di alcuni miliardi di dollari consegnati al Qatar nella gestione di Hamas e che dovrebbero arrivare alla popolazione. Per queste ragioni da alcune settimane Israele era preso da scontri in Cisgiordania e ha spostato una parte dei suoi mezzi sulla Cisgiordania. Ed era tranquillo, forse troppo. Ma comunque temeva meno un attacco proveniente da sud. Gli errori di intelligence, anche se sono drammatici, sono purtroppo comuni".