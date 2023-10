Stasera Italia, la profezia di Paolo Mieli sulla guerra in Medio Oriente

10 ottobre 2023 a

Guerra in Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Hamas tiene banco in tutti i talk show della tv. Non fa eccezione la puntata di "Stasera Italia" in onda il 10 ottobre su Rete4. Ospite in studio era Paolo Mieli che ha ripercorso la storia del conflitto israelo-palestinese e ha previsto una vittoria di Israele. Com'è sempre avvenuto in passato.

"La controffensiva israeliana non la possiamo ancora immaginare - ha detto Paolo Mieli parlando con Nicola Porro - Quello degli ostaggi è un problema autentico. Però non dimenticatevi la storia. Israele è sempre stata aggredita. E vincerà anche questa volta. Nel 1947 ci fu una risoluzione dell'Onu che stabiliva la convivenza di uno Stato palestinese e uno Stato ebraico. Le terre stabilite per lo Stato palestinese furono occupate da Egitto, Siria e Giordania e da lì, invece di creare lo Stato palestinese, misero delle basi per assalire i kibbutz israeliani. Questa storia andò avanti per 19 anni. E in 19 anni si può costruire uno Stato".