Stasera Italia, il timore di Tocci: “Israele-Hamas? Escalation in vista”

Nathalie Tocci, direttrice dell’Istituto Affari Internazionali, è stata ospite della puntata del 7 ottobre di Stasera Italia, il talk show del weekend di Rete4 che vede Augusto Minzolini alla conduzione. L’esperta di geopolitica analizza i risvolti dell’attacco di Hamas ad Israele, con dei potenziali rischi enormi: "C'è il rischio di un allargamento del conflitto, soprattutto si pensa al Libano e ad un possibile ruolo di Hezbollah. In questo momento in realtà credo che il rischio più grande sia un rischio che vede coinvolta la Cisgiordania sia il resto d’Israele, è stato così nel 2021 in maniera molto minore, ci sono stati una serie di attacchi di violenza in Israele Israele, intendo l’Israele all’interno dei confini del 1967, in qualche modo già davano questo senso di pietra tombale sulla soluzione dei due stati. Credo che il rischia sia di uno sgretolamento dell’Autorità Palestinese in Cisgiordania, sia di una recrudescenza di violenza all’interno di Israele tra gli israeliani ebrei e i cittadini palestinesi di Israele”.