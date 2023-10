Barbara d'Urso: "Bye bye Londra", cosa c'è dietro il ritorno in Italia

Francesco Fredella 02 ottobre 2023 a

Aveva lasciato Milano subito dopo la presentazione dei palinsesti Mediaset senza trovare spazio nel nuovo palinsesto. Nessuna parola, nessuna intervista. Barbara d'Urso, dopo oltre 15 anni alla conduzione di Pomeriggio5, ha lasciato Milano per stare un mese e mezzo a Londra. Da quello che sappiamo, Carmelita nazionale sarà a teatro (a Torino) con "Taxi a due piazze", la commedia che la vede protagonista. Ma, oltre a quella tappa, a dicembre (esattamente il 26) debutterà a Roma al teatro Parioli.



E in tv? Per adesso Barbara d'Urso, ancora sotto contratto Mediaset fino al 31 dicembre 2023, non sarà in video. Poi, all'inizio del nuovo anno, potrebbero aprirsi per lei nuove strade. Dove? E' ancora troppo difficile saperlo. Sicuramente c'è stata la chiamata, l'invito, di Mara Venier che voleva la d'Urso a "Domenica in". Ma Carmelita nazionale ha dovuto dire "no" essendo legata a Mediaset fino a dicembre. Subito dopo potrebbe tornare in tv. Forse proprio dalla Venier, che a Super Guida tv, nel corso di un'intervista, ha detto di averla invitata.