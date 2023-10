Myrta Merlino, "ti rimettono al mondo": gli scatti prima della diretta

02 ottobre 2023 a

a

a

Pomeriggio Cinque è la nuova sfida di Myrta Merlino. Sebbene, in un primo momento, i risultati in termini di ascolti non siano stati ottimi, si registra già una prima risalita. D'altronde accettare la conduzione di un programma storico, per anni affidato a un volto amatissimo come Barbara d'Urso, significa anche sapere di dover entrare in contatto con i telespettatori e di dover attuare nuove strategie. In attesa della nuova puntata del contenitore pomeridiano targato Mediaset, la giornalista si è concessa qualche momento di relax, che ha poi condiviso con i suoi follower.

Prima del ritorno alla quotidianità e, quindi, a una nuova settimana di Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino ha deciso di concedersi un weekend di serenità. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la giornalista ha pubblicato scatti e video che la ritraggono in compagnia del compagno e di alcuni amici. Questa la dedica apparsa in rete: "Quei weekend spensierati con gli amici che ti rimettono al mondo". Oltre al compagno Marco Tardelli si vedono anche il regista Ferzan Ozpetek e Tilde Corsi.

Bordata di Striscia a Merlino: "Ritocchino...". E spunta d'Urso

Presto sono arrivate le reazioni degli utenti che, in risposta al post, hanno scritto: "Tanta stima. Ammiro la tua professionalità, il tuo garbo e quando serve l'autorevolezza nel porti. Molto preparata a 360 gradi" o "Bellissima donna e per bene. Ti seguivo già di mattina, adesso il pomeriggio. Grazie per la tua educazione".