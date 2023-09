Pomeriggio 5, bufera su Myrta Merlino: "Forse lo ha fatto per troppo amore"

Francesco Fredella 29 settembre 2023 a

a

a

A Pomeriggio5, nel dopo Barbara d'Urso, c'è spazio soprattutto per la cronaca. E nella puntata di venerdì 29 settembre si parla della strage di Alessandria: un uomo di 67 anni ha ucciso a coltellate la moglie di 55 anni e il figlio di 17 anni. Poi, dopo essersi lavato e cambiato, è andato con un rasoio dalla suocera di 78 anni nel giardino della casa di riposo in cui viveva, colpendola a morte. Alla fine si è tolto la vita. Una storia atroce, da pelle d'oca. Nel corso della trasmissione di Canale 5, la conduttrice Myrta Merlino, ad un certo punto, dice: "Forse quell'uomo ha ucciso per troppo amore pensando in qualche modo di proteggerli con la morte". Una frase choc che non è passata inosservata e che ha indignato molti utenti dei social che hanno commentato sulle piattaforme. Forse è stata interpretata male?