Fedez ricoverato, operazione d'urgenza? Apprensione per il rapper in ospedale

Fedez ricoverato in ospedale per un’operazione d’urgenza? È quanto sembrerebbe emergere da una serie di ‘indizi’ social e di notizie che si rincorrono da ore sui media e che, messi insieme, stanno facendo preoccupare i fan del rapper. Il primo segnale lo ha dato la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, rientrata all’improvviso da Parigi per «un’emergenza», per la quale è stata raggiunta dall’amica di sempre Chiara Biasi. In un post dell’influencer si vedono le sue mani intrecciate a quelle dell’amica mentre sono in volo verso l’Italia.

A questo elemento si aggiunge quello del co-conduttore (assieme a Fedez) di Muschio Selvaggio, Mr. Marra, che durante una live su Twitch si è rivolto agli ascoltatori e ha chiesto loro di mandare un abbraccio a Fedez. «E non dico altro», ha aggiunto il dj, scatenando l’apprensione dei fan. Un altro tassello che fa pensare è l’assenza del marito di Chiara Ferragni dal mega evento organizzato da Marracash a Milano, a cui hanno preso parte i rapper più noti della scena italiana. I rumors si susseguono, e la paura è che Fedez sia stato ricoverato d’urgenza per un problema non meglio precisato.

Fedez è anche scomparso da ore dai suoi profili social, su cui è in genere molto presente e assiduo. Ed è pioggia di commenti sui social da parte dei followers di Fedez, che si rincorrono sul filo della preoccupazione per l’artista. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il rapper sarebbe stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti. L’Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, contattato dall’Adnkronos Salute, non conferma e non smentisce la presenza del rapper nella struttura. I fan restano in attesa di notizie precise.