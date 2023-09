Belve, Fedez tra i prossimi ospiti di Francesca Fagnani su Rai2

27 settembre 2023 a

La prima puntata è stata un vero successo. Francesca Fagnani è la solida conduttrice di Belve, il programma di Rai2 che, nella prima puntata, ha raccolto un ottimo 10% di share. Ma non ci si ferma qui. Il sito di Davide Maggio è in grado di anticipare che tra i prossimi ospiti del programma ci sarà anche Fedez. E questo è un vero e proprio colpaccio da parte di Fagnani. Fedez, infatti, è un personaggio in grado di catalizzare polemiche, simpatie e certamente farà parlare di sé.

Fedez è attualmente giudice di X Factor mentre Prime Video ha rilasciato lo speciale sanremese del reality The Ferragnez in cui viene mostrato il dietro le quinte della lite con Chiara Ferragni avvenuta durante l'ultima edizione del Festival. Resta da capire in quale puntata vedremo Fagnani alle prese con Federico Lucia.