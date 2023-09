“Lagna dei Ferragnez”. Aldo Grasso asfalta i “pivellini” della tv

22 settembre 2023 a

Aldo Grasso ci va giù duro con Chiara Ferragni e Fedez. Il tele-critico del Corriere della Sera ha dedicato un video sul sito del quotidiano milanese ai Ferragnez, bocciando su tutta la linea l’esperimento televisivo che racconta la loro vita: “Tanti perché sulla seconda stagione dei Ferragnez, la saga di Chiara Ferragni e Fedez, in onda su Prime Video. Nel primo episodio video viene rievocato il famoso bacio dato da Fedez a Rosa Chemical durante l’ultimo Festival di Sanremo, bacio che ha fatto arrabbiare molto la moglie Chiara Ferragni. Perché la tv generalista fa male ai Ferragnez? Perché il loro brodo di coltura è il web, loro sono stati molto bravi, lei soprattutto, a giostrare sul web, a diventare una grande imprenditrice del web, ma la tv, soprattutto quella generalista, è altra cosa. In tv ci vuole mestiere e ci vogliono anche dei buoni autori. Non puoi andare a Sanremo e recitare quel monologo da quinta elementare. Ci vuole qualcosa di più, perché, soprattutto in tv è già stato fatto tutto”.

“Noi - va avanti Grasso senza pietà - dobbiamo partire dal principio fondamentale che in tv non c’è mai nulla di nuovo, bisogna essere bravi nelle ripetizioni, tutto è già stato fatto. E loro hanno dimostrato invece di essere dei pivellini, di quelli che credono di fare le cose per la prima volta. Perché infine non si può mascherare un’emulazione fallita per una lagna, almeno il primo episodio dei Ferragnez è una lagna, una lagna - ci tiene a ribadirlo il giornalista - continua e insopportabile”.