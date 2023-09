Fedez ricoverato, Chiara Ferragni vola a Milano: "Emergenza", che succede

29 settembre 2023 a

Ore d'ansia per Fedez. Il rapper, al secolo Federico Lucia, è in ospedale a Milano e la moglie Chiara Ferragni ha anticipato il suo rientro a da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week, per stargli a fianco. La stessa imprenditrice e influencer ha comunicato sui social che avrebbe anticipato il rientro per una non meglio identificata urgenza: "Agli amici che saltano sul primo aereo con te quanto hai un’emergenza", ha scritto commento di una foto che ritrae la sua mano stretta a quella dell’amica Chiara Biasi. Poi altre foto con i figli, Leone e Vittoria, dopo più nulla. Da lì è iniziata la caccia alle informazioni. Secondo quanto riporta il Corriere "Fedez è stato ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti".

Dopo il post di Ferragni, la preoccupazione era aumentata quando Mr Marra, il compagno di Fedez alla conduzione di Muschio Selvaggio dopo Luis Sal, ha detto durante una live su Twitch i "un abbraccio a Fedez e non dico altro". Le voci corrono sui social. L'influencer Deianira Marzano ha rilanciato un'indiscrezione: “Fedez è stato operato per ulcere gastriche, è stato dimesso e ora sta bene. L'hanno operato d'urgenza per varie emorragie, però tutto ok al momento". Parole al momento non confermate dalla coppia, direttamente o indirettamente. Fedez come noto un anno e mezzo fa si è sottoposto a un delicato intervento di rimozione del pancreas a causa di un tumore, e i fan sono preoccupati per la sua salute.