Myrta Merlino punge d'Urso?: "Sono io l'interprete del cambiamento". E su Meloni...

Myrta Merlino è pronta a ripartire. Questa volta, però, settembre porterà con sè una novità di ben altra portata rispetto a quelle del passato. La giornalista, infatti, dopo aver guidato con rigore e capacità di analisi L'Aria che tira, la trasmissione di approfondimento giornalistico di LA7, ha deciso di passare a Mediaset e di condurre la nuova versione di Pomeriggio 5, prima affidata a Barbara d'Urso. Aspettando il grande esordio su Canale 5, Merlino ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. "La vita ha più fantasia di noi": con questa frase sintetica ma chiara, la conduttrice ha commentato la sua scelta.

Myrta Merlino ha raccontato che l'idea di abbandonare L'Aria che tira non era nei suoi programmi. "Non era il mio progetto di vita, dopo tanti anni di quotidiano a La7, con L’aria che tira. Avevo ricevuto un’offerta dalla Rai e una da Mediaset che mi aveva convinta: avrei dovuto condurre una prima serata su Rete4. Poi, a fine giugno, a sorpresa è arrivata questa proposta", ha confessato. In merito al debutto di lunedì, su Canale 5, ha ammesso: "Mi hanno proposto una sfida impegnativa e appassionante: rivoluzionare un pezzo di televisione generalista che parla a tantissimi italiani. Chi fa questo mestiere ha l’ambizione di raggiungere un pubblico più ampio possibile e io vorrei provarci raccontando l’Italia come è, partendo dalla vita delle persone". "Ci sarà molta cronaca, anche nera, che affronterò nel modo più rigoroso possibile. La politica, da sempre il mio pane, non resterà fuori dal racconto, ma mi interessa parlare di quello che dovrebbe fare, cioè risolvere i problemi dei cittadini", ha aggiunto.

Qual è lo scopo del nuovo Pomeriggio 5? Myrta Merlino ha le idee chiare: "Sono una persona sincera: come sono in video resto a telecamere spente. Questo mi ha fatto diventare per tante persone una sorta di amica informata. Se mi riuscisse una cosa simile anche ora, se passasse l’idea che accendi la tv e sei a casa di Myrta, ecco io credo sarebbe un obiettivo raggiunto". Non poteva di certo mancare una domanda sulla grande assente dei palinsesti Mediaset. Sullo stop improvviso alla ex padrona di casa del programma, la giornalista ha affermato: "Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace. È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore".

La conduttrice dovrà fare i conti con i dati degli ascolti. "Per fortuna mi hanno molto rassicurata: ci sono dei margini di rischio ma io sono una formichina e se mi danno tempo sento che posso fare bene", ha aggiunto. A catalizzare l'attenzione dei lettori è stato l'ultimo desiderio espresso dalla giornalista. "Chi vorrei intervistare? Giorgia Meloni. Mi incuriosisce non solo la politica ma sapere come vive davvero, concretamente, una donna al comando", ha concluso.