Myrta Merlino, il nuovo promo di Pomeriggio 5 scatena il putiferio

Myrta Merlino è ormai pronta a intraprendere la nuova avventura. Da settembre condurrà Pomeriggio 5, il programma che alterna l'approfondimento giornalistico all'intrattenimento. Molto si è detto sul terremoto che sta investendo numerose reti televisive e molto si è scritto di Barbara d'Urso dopo la decisione di Mediaset di allontanarla dal timone del contenitore ora affidato proprio a l'ex conduttrice di L'aria che tira. Grande è l'attesa per la trasmissione che accompagnerà i telespettatori nelle ore che precedono la sera. Intanto, per pubblicizzarla, sono stati lanciati in rete i primi promo. I video di presentazione di Pomeriggio 5 hanno già fatto discutere abbastanza. Stando ai primi commenti degli utenti, infatti, l'arrivo di Merlino non sta incontrando un forte consenso.

"Vi porterò dentro il racconto della realtà. Ascolterò le vostre storie e affronteremo insieme le grandi sfide del nostro tempo. Non vedo l'ora di cominciare. Vi aspetto qui": questo è quanto pronunciato da Myrta Merlino nella clip promozionale di Pomeriggio 5. Manca pochissimo all'esordio della giornalista in Mediaset tanto che, nel momento in cui il filmato è stato diffuso in rete, una schiera di utenti ha iniziato a commentare le frasi pronunciate dalla conduttrice.

Se qualcuno ha ben accolto la novità, sottolineando l'importanza di diffondere le notizie in maniera chiara e puntuale, come solo una giornalista sa fare, qualcun altro ha puntato il dito contro Merlino senza se e senza ma. "Prosegue la metamorosi in Barbara d'Urso. Il pubblico però vuole l'originale" o "Senza d'Urso non esiste più il programma. Nella vita si deve avere rispetto per i propri collaboratori ed esiste anche la meritocrazia. Nulla di personale contro la nuova conduttrice ma anche no grazie. Zero simpatia e zero empatia. Un abisso fra le due", scrivono alcuni. "Finalmente un po' d'aria fresca, un po' di giornalismo vero", digitano altri.