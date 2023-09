Grande Fratello, il promo svela la virata di Pier Silvio Berlusconi: "Tutto nuovo"

02 settembre 2023 a

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. Dall'11 settembre riparte il reality-show più seguito d'Italia. Come annunciato nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset dall'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, l'azienda ha deciso di "ripulire" i canali, escludendo l'ondata di trash che negli ultimi anni li aveva travolti ed evitando di affidare la scena a tutti coloro che appartengono al mondo dei social network. Tra le trasmissioni più dibattute della stagione 2023/2024 c'è senza dubbio il Grande Fratello che, come già confessato dagli autori, includerà la presenza tanto dei vip quanto delle persone comuni.

Grande Fratello raddoppia, quando andrà in onda

Unica opinionista della trasmissione sarà Cesara Buonamici, giornalista simbolo del Tg5, che conduce fin dal 1992. Ad attirare l'attenzione dei telespettatori, che per ora alimentano la loro curiosità con i lanci degli spot promozionali, è stato l'ultimo promo del Grande Fratello. "Sta per riaprirsi la porta rossa e quest'anno, nella casa, tante storie da vivere e da raccontare": così viene annunciata la nuova versione del reality-show. "Un Grande Fratello tutto nuovo", si sente poi.

Subito gli utenti hanno reagito all'ultimo lancio della trasmissione. Sui social sono apparsi numerosi commenti. "Speriamo che finalmente non si parli solo delle coppie, ma che si punti sulla storia delle persone", scrive qualcuno. "Menomale che si è puntato ad alzare il livello del cast perché avendo toccato il profondo baratro lo scorso anno ha portato pure a un regredire umano di chi lo segue, viste la cattiveria e l'ignoranza che continua ancora dopo mesi dalla fine del programma", scrive qualcun altro.