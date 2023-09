Myrta Merlino e Bianca Berlinguer, la foto scatena i social: "Attenti a quelle due"

01 settembre 2023 a

Non c'è dubbio che Myrta Merlino e Bianca Berlinguer saranno le grandi protagoniste della nuova stagione televisiva. Il motivo? Entrambe le conduttrici hanno compiuto un grande salto e stanno per cimentarsi in nuove avventure. Se la prima ha lasciato L'Aria che tira, la trasmissione mattutina di approfondimento giornalistico di La7, per prendere il posto di Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5; la seconda ha salutato la Rai per riproporre il suo format in Mediaset. Le scelte delle due giornaliste sono state ampiamente commentate dai telespettatori. Qualcuno, più nostalgico, non ha ben accolto il cambiamento. Qualcun altro, invece, non vede l'ora di vederle all'opera.

Oggi a scatenare un profluvio di reazioni e, sui social, di condivisioni, è stata la decisione di Myrta Merlino di pubblicare sui suoi profili ufficiali uno scatto che la ritrae proprio in compagnia di Bianca Berlinguer. Sorridenti, ben vestite e con gli occhiali da sole, le due conduttrici sono sembrate pronte a raccontare i fatti che scuoteranno il Paese a partire da settembre. "Attenti a quelle due", ha scritto Merlino. In risposta alla fotografia, sono arrivati numerosi commenti. "Festeggeremo il grande flop", scrive un utente che, evidentemente, rimpiange i vecchi programmi. "Siamo pronti, finalmente il vero giornalismo", digita un altro che, al contrario, festeggia l'arrivo delle due sui canali di Pier Silvio Berlusconi.