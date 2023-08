Chiara Ferragni e Fedez, come arrivano in spiaggia: bufera per la foto a Ibiza

16 agosto 2023 a

La vacanza a Ibiza di Chiara Ferragni e Fedez continua a scatenare polemiche sui social. L'ultima è nata a partire da alcune foto e da un video che mostra la famigliola recarsi in spiaggia con le tate per i due figli ma anche da una guardia del corpo. La coppia, evidentemente, vuole stare tranquilla dal punto di vista della sicurezza anche nel relax in spiaggia, ma le immagini hanno indignato molti utente che fa notare come i bodyguard al mare siano una sorta di indizio di "delirio di onnipotenza", come scrive ad esempio Alessandro Rosica, esperto di gossip noto in rete con il nome di "Investigatore social" commentando foto e video pubblicati da Whoopsee.

Una settimana fa Fedez e Ferragni avevano attirato le critiche di molti utenti per una foto scattata su una spiaggia libera. Immagine che a molti utenti era apparsa come studiata, pubblicata solo per ostentare una normalità inesistente tra i resort extralusso e le location esclusive a cui l'influencer-imprenditrice e il rapper hanno abituato i milioni di utenti che li seguono.