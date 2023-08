Chiara Ferragni, il selfie sulla spiaggia libera porta alla valanga di insulti

Anna Gentile 08 agosto 2023 a

Nessun morbido lettino né capannine per ripararsi dal caldo. Solo semplici asciugamani stesi direttamente sulla sabbia. L’insolita scelta di Chiara Ferragni e Fedez, in vacanza in Spagna, ha scatenato un putiferio. La coppia social più seguita d'Italia, con i due figli Leone e Vittoria al seguito, ha trovato il modo di scatenare l'ennesima polemica. Il rapper e l'influencer, infatti, sono finiti nell'occhio del ciclone per aver scattato foto sulla spiaggia libera. L'idea che i due abbiano preferito il telo e la ghiaia ai lettini e al lusso al quale sono abituati non è andata giù a una schiera di follower che, quindi, li hanno riempiti di critiche. Chiara ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Instagram direttamente da Ibiza per rendere partecipi tutti i suoi «seguaci». Tra queste foto ne è spuntata una che ha scatenato la rabbia degli utenti social. L'immagine ritrae l'imprenditrice digitale stesa su un telo e sulla ghiaia di una spiaggia libera.

«Quando nessun resort ti invita a sbafo e finisci sulla spiaggia libera pur essendo milionaria, per principio, combattendo capitalismo e patriarcato», ha scritto qualcuno in risposta al post dell'influencer. L'imprenditrice è stata apertamente accusata di essere falsa. «Spiaggia libera...non fatemi ridere!!! Che falsità», ha digitato un utente. Un'altra ha aggiunto: «Ma secondo voi davvero va in spiaggia libera?». E ancora si legge: «Sei nella spiaggia libera solo per fare notizia». E poi un’altra stilettata ironica: «Chiara una di noi a pane e pomodoro». A rimettere tutto entro i ranghi della realtà ci ha pensato una follower, che nel suo commento ha spiegato: «In Spagna, dopo una legge degli anni 80, tutte le spiagge del nostro paese sono pubbliche, dunque tutto il territorio spagnolo, isole incluse è una gran, bella spiaggia libera... Informatevi bene prima di giudicare».

Per il resto comunque ii Ferragnez, al solito, hanno affittato sull’isola spagnola una splendida villa con tanto di piscina. Dove potersi godere il sole estivo e la compagnia degli amici (non partono mai da soli, hanno sempre con loro uno stuolo di compagni di viaggio e, spesso, parenti). Ma finché le foto postate immortalano momenti glamour e location di lusso va tutto bene. Perché Chiara e Federico non devono trasmettere immagini di «normalità». Per i follower non va bene. I Ferragnez sono avvertiti: meno di un hotel a sette stelle e spiagge-Twiga, per favore no...