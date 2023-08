Fedez e Ferragni, la foto dei figli con la pizza a Ibiza è un caso: "Sembra Irama"

12 agosto 2023 a

Fedez e Chiara Ferragni sono volati ad Ibiza per godersi giornate di serenità in famiglia. Se già qualche giorno fa le foto pubblicate dall'influencer avevano sollevato un vero e proprio polverone, ora è uno scatto fatto dal rapper a finire sotto la lente d'ingrandimento dei follower più attenti. Per tenere impegnati i due bambini, la coppia ha optato per una "lezione di cucina". Leone e Vittoria, infatti, si sono cimentati nella preparazione di una pizza con pomodoro e mozzarella. A supportarli, però, non sono stati i genitori ma un ragazzo, forse uno chef. Il motivo per cui la foto sta diventando un caso sui social network si deve proprio a questo "aiutante" che, secondo molti, è la perfetta copia di Irama.

Perché Irama sta impastando la pizza coi figli di Fedez pic.twitter.com/Pbr1KRnu4C — creestina (@creeestina) August 11, 2023

A innescare questo gioco impazzito di commenti e supposizioni è stato un utente che, su X, ha ripubblicato la foto che Fedez ha messo tra le sue storie e ha scritto: "Perché Irama sta impastando la pizza coi figli di Fedez". "Sono così in difficoltà non so se dovrei rispondere a chi dice che è Irama o a chi mi fa notare che questo non è Irama", ha digitato ancora questa ragazza. Sollecitata da altri, questa frequentatrice del web ha sottolineato un dettaglio importante: "È lui. Per non parlare del ritorno del suo classico orecchino a piuma, finalmente é tornato quello degli inizi". Un altro utente risponde: "Non è lui. Guardate le mani, non ci sono i tatuaggi". Per ora non è arrivata alcuna conferma nè dai "Ferragnez" nè dal cantautore.