Chiara Ferragni e Fedez, la foto che fa tremare i fan: "Si sono lasciati?"

06 agosto 2023 a

a

a

Un post manda in confusione i follower di Fedez e Chiara Ferragni: si sono lasciati? Un messaggio "congiunto" dell'influencer e del rapper da dichiarazione d'amore viene letto da molti fan come un addio. Fedez ha pubblicato una foto su Instagram scattata con la moglie su una scogliera a Ibiza, dove sono in vacanza, con una frase tanto breve quanto "interpretabile": "Ciao amore". Tanti utenti hanno chiesto: "Ma vi siete lasciati?", altri hanno commentato con faccine tristi ma anche frasi beffarde: "Scoppiati in ogni senso". I due non hanno commentato ulteriormente, certo che se dovessero lasciarsi - in passato a più riprese si era parlato di una crisi del rapporto - è probabile che userebbero parole più nette ee un profluvio di video, post, stories...