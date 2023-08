Il sogno di Jasmine Carrisi: voglio fare come papà Al Bano

14 agosto 2023 a

È «un sogno che si realizza» quello di Jasmine Carrisi: a ottobre, infatti, arriva il primo album della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che ormai da tempo ha deciso di intraprendere la strada del padre: «Da una parte papà mi ha sicuramente aiutata perché mi ha dato visibilità - ammette Jasmine in una intervista rilasciata all’Adnkronos - dall’altra ha reso più difficile crearmi una mia identità. Mi piacerebbe farmi conoscere per quello che sono, non solo come figlia di Al Bano». Una passione, quella di Jasmine per la musica nata seguendo il padre «in giro per i concerti - spiega la 22enne - lo seguivo assieme a mio fratello, ci portava spessissimo con lui».

Altra grande fonte di ispirazione di Jasmine sono state alcune popstar straniere come Justin Bieber, Selena Gomez e Ariana Grande che sono, spiega, «più vicine al genere di musica che amo io». Determinata a fare la cantante, la figlia di Al Bano e della Lecciso, che ha anche debuttato come attrice nella storica soap opera americana "Beautiful" dove interpreta il ruolo di una modella in una sfilata della "Forrester Creation" organizzata a Roma, aggiunge: «Nella vita non escludo niente, sul set mi sono divertita molto ma fare l’attrice non è la mia vocazione: io voglio cantare». E pensa in grande: «Il mio sogno è andare a Sanremo, salire su quel palco dove è salito tante volte anche papà e a cui ambiscono tutti i cantanti italiani».