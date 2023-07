Rai, Ballando con le stelle: spuntano i primi nomi. Colpaccio di Milly Carlucci

29 luglio 2023 a

Ballando con le stelle, il programma che ha come obiettivo quello di trasformare vip che non hanno mai danzato in ballerini provetti, è oggi al centro del dibattito social. Il motivo? Poche ore fa TvBlog ha lanciato in rete il nome di Teo Mammucari. Il conduttore, infatti, sembra stia trattando per entrare a far parte della giuria dello show. Ora si aggiunge un altro tassello a questa vicenda di telemercato. È Dagospia ad annunciare i nomi dei primi due concorrenti che Milly Carlucci starebbe corteggiando. Si tratta dello chef Bruno Barbieri e della presentatrice Simona Ventura.

Attraverso un flash sul sito curato da Roberto D'Agostino, il giornalista Giuseppe Candela ha reso noti i nomi dei primi due personaggi televisivi che faranno parte del cast della prossima stagione di Ballando con le stelle, la trasmissione capitanata da Milly Carlucci. A infuocare la pista, secondo questa indiscrezione, dovrebbero essere il cuoco Bruno Barbieri e la conduttrice Simona Ventura. Tra coloro che avrebbero partecipato ai provini ci sarebbe anche Damiano Carrara, il pasticciere diventato famoso grazie a Bake Off Italia.

Sul web gli utenti non stanno nella pelle. "Sorpresona, speriamo", "Sarebbero tre ottimi concorrenti", "Colpaccio pazzesco": questi i commenti in risposta ai primi post dedicati alla notizia sui social network. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, i tre volti tv sarebbero graditi ai telespettatori. Fra i nomi scartati da Milly Carlucci spicca quello del duo delle Karma B, le drag queen del programma Ciao Maschio che avevano tentato anche la carta Tale & Quale Show.

Secondo il settimanale Oggi, ad aver sostenuto un provino per Ballando con le Stelle ci sarebbe anche Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso; mentre Stefania Orlando si è candidata pubblicamente. “Ti prego Milly, prendimi a Ballando con le Stelle! Magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate, questo perché io e la danza siamo due entità separate”, ha affermato.