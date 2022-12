Al Bano e Lecciso, lo show spacca la famiglia: "Esclusi figli e Romina Power"

Alice Antico 28 dicembre 2022 a

a

a

La famiglia di Al Bano darà vita ad una docu-serie, ma con un grande vuoto: la mancanza della prima moglie del cantante, Romina Power e dei loro figli. Così, la famiglia Carrisi per la prima volta si spacca, perlomeno in tv. Jasmine Carrisi, 21enne figlia del crooner di Cellino San Marco e di Loredana Lecciso, parla per la prima volta di questa docu-serie, che andrà in onda nei prossimi mesi su Real Time. “Sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più su di noi” ha anticipato Jasmine Carrisi al settimanale Nuovo Tv. Una incursione nella vita privata di Albano, quindi, che escluderà però la sua prima moglie Romina Power, per la grande delusione dei numerosi fan che fanno ancora il tifo per un ritorno di fiamma tra i due, anche dopo 20 anni. “Mostreremo finalmente com’è la vera famiglia Carrisi, quella che io conosco da sempre” ha aggiunto poi Jasmine Carrisi.

E ancora: "Quando ero più piccola un po’ mi pesava avere due genitori come i miei, per il clamore mediatico che li accompagnava. Le persone pensavano di sapere tutto di noi anche se non era così. Crescendo ho capito invece che mamma e papà rappresentano un valore aggiunto alla mia vita” ha concluso. Pertanto, Romina Power e i figli maggiori di Al Bano, Yari, Cristel e Romina Junior potranno solo godersi questo spettacolo, seduti sul divano a guardare la tv. Nel caso, potranno poi opporsi, protestare per quanto vedranno e sentiranno…oppure, semplicemente, scegliere di ignorare del tutto il programma. C'è però un dettaglio interessante e da non sottovalutare. Visto, peraltro, il poco feeling tra Romina Power e Loredana Lecciso, non sarebbe da escludere, in realtà, l’ipotesi che sia stata la stessa prima famiglia di Carrisi a rifiutare di partecipare per non alimentare le probabili polemiche.