Jasmine Carrisi approda a Beautiful: esordio nella soap per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso

Francesco Fredella 17 maggio 2023 a

a

a

Bella. Intraprendente. Determinata. Adesso per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, arriva una nuova parentesi lavorativa: farà parte del cast di Beautiful. Avete capito bene: si tratta della soap più amata nella storia della tv mondiale. Jasmine Carrisi, che ha debuttato qualche anno fa come cantante, dopo l'esperienza a The Voice Of Italy, è volata a Roma per un nuovo impegno professionale. Sui social ha informato i followers: si tratta di puntate ambientate in Italia, che verranno girate tra il 15 e il 17 maggio e saranno trasmesse negli Stati Uniti a fine giugno. Ma in Italia, invece, la vedremo nella primavera 2024. La figlia di Al Bano, secondo Biccy.it, "avrà un ruolo in questi episodi e girerà nella giornata del 16 maggio”.

Jasmine Carrisi sul set incontra Katherine Kelly Lang, colonna portante della soap. Su Today è possibile leggere le dichiarazioni della Lang, che ha detto: “Questa è una storia triste. Non sono un’esperta di amore, Brooke si riprende da sola da ogni difficoltà. Se c’è una possibilità di un loro ritorno di fiamma? Oh sì, perché no! C’è sempre una possibilità". La star di Beautiful continua ad essere un punto di riferimento della soap americana. Interminabile.