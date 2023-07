Fedez denuncia un parcheggiatore abusivo. Ma scoppia la rivolta social

19 luglio 2023 a

a

a

Una brutta disavventura per Fedez, vittima dell’odio social per un episodio andato in scena martedì scorso a Milano. Il rapper era in compagnia della sua assistente a via Doria, nella zona della Stazione Centrale di Milano, quando è stato avvicinato da un parcheggiatore abusivo: l’uomo, un italiano di 60 anni senza fissa dimora, chiede dei soldi dopo aver indicato il luogo in cui parcheggiare nella zona, ma a Fedez la cosa non è andata giù. Ed ha deciso di denunciare.

"Perché ci continui a insultare?". Fedez si scaglia contro Gerry Scotti

Come riferisce Repubblica per la Corte di Cassazione l’attività di parcheggiatore abusivo rappresenta un illecito amministrativo, ma senza costituire ipotesi di reato (a meno che non ci siano minacce). La conseguenza è quindi una sanzione. Ma il gesto di Fedez non è andato giù a molti utenti social: “La sera rimetti piede nella tua bella casa climatizzata, la cena a tavola, appoggi le chiappe non stanche sul divano e come fai a non sputarti in faccia dopo aver denunciato un uomo di 60 anni senza fissa dimora ed avergli fatto prendere una multa. Il degrado è sta gentaglia qua”. Poi ancora: “Già Fedez non mi piaceva per niente, da oggi mi fa schifo vero. Andrebbe boicottato per sempre, ma la cosa non avverrà, siamo un popolo di miserabili che fa branco, nello spettacolo e nella cultura pop, sempre e solo contro le donne ma MAI contro gli uomini. Pensiamoci”.

Sallusti inchioda il Pd: all'attacco per Facci e zitto su Fedez e Saviano

Ma c’è anche chi dà ragione al cantante e marito di Chiara Ferragni: “L’illegalità andrebbe denunciata sempre, non è che siccome sei ricco allora ci passi sopra. È educazione civica”. E ancora: “Ma sul serio stiamo discutendo sul fatto che sia sbagliato denunciare chi non fa cose con regolarità e contro legge?”. “Quindi i senza fissa dimora possono delinquere? Sai che cosa è un parcheggiatore abusivo? A che titolo pretende soldi su suolo pubblico?” un altro post social, per quella che si è rivelata una guerra tra i due schieramenti.