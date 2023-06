Chiara Ferragni, bufera social al Love Mi: i social volevano Angelina Mango

Alice Antico 29 giugno 2023 a

Nelle scorse ore su Twitter é stata bufera. I tweet più virali sono stati del tipo “Io piena rasah” o ancora “C’è un po’ di Angelina in questo video della Ferragni”. Il riferimento è a “Love Mi” 2023, la seconda edizione del concerto benefico, organizzato da Fedez. “Love Mi” rappresenta un’occasione davvero speciale per i giovani artisti emergenti, come nel caso di Angelina Mango, la grande rivelazione dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Anche per lei, dunque, è arrivato l’invito da parte di Fedez per partecipare all’evento benefico in piazza Duomo a Milano. Così, per l’occasione, Angelina si è esibita live con due suoi pezzi: “Ci pensiamo domani” e “Voglia di vivere”. Ma ecco il disappunto: tra il pubblico in piazza c’era anche una fan d’eccezione per Angelina, cioè Chiara Ferragni che si è scatenata in canti e balli in prima fila davanti al palco per il concerto ideato dal marito.

Il malumore dei telespettatori più attenti è nato proprio dal fatto che la maggior parte delle inquadrature, durante la specifica esibizione di Angelina, si sono focalizzate proprio sull’influencer, invece che sul palco. Da quell’esibizione, infatti, il malcontento generale è venuto fuori sul web, e in particolar modo su Twitter, dove numerosi telespettatori del “Love Mi” 2023 hanno generato non pochi commenti negativi circa la scelta delle inquadrature: “E comunque hanno inquadrato più la Ferragni che Angelina”, si leggeva. Un altro utente ha scritto: “In 2 minuti è stata ripresa più Chiara Ferragni che Angelina Mango”. Da non sottovalutare, però, anche la controparte: c’è, infatti, qualche utente che ha commentato positivamente l’entusiasmo della Ferragni durante la performance di Angelina, definendola “la sua prima fan”.