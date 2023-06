Muschio Selvaggio, Fedez contro Gerry Scotti. Botta e risposta sul podcast

Alice Antico 27 giugno 2023 a

a

a

Ancora incomprensioni per Fedez che è finito al centro del gossip, questa volta insieme a Gerry Scotti. Il rapper, infatti ha replicato a Gerry Scotti nel corso dell'ultima puntata di “Muschio Selvaggio”, dal momento che il conduttore di Canale 5 aveva caricato un video su TikTok, negli scorsi giorni, mostrando un alberello e prendendo in giro la trasmissione. ”È brutto da dirsi, ma questo è quello che rimane del Muschio Selvaggio. Noi tentiamo di annaffiarlo tutti i giorni, ma se ne sta andando”, diceva ironicamente Gerry nel video.

"Brutto da dirsi ma...". Gerry Scotti lancia la bordata contro Fedez

Così, nel corso della puntata con Morgan protagonista, mentre Morgan parlava delle televisioni commerciali dedicate alla musica di quegli anni, si è arrivati a parlare di Radio Deejay – che lanciò tra gli altri Gerry Scotti. A quel punto, Fedez ha chiesto di aprire una parentesi sul conduttore. “Caro amico Gerry Scotti, da quando sei venuto a Muschio Selvaggio, io non so perché, ci continui a insultare. È venuto qua, abbiamo fatto una puntata bellissima e io ho azzardato a dire che non sapevo chi fosse Strehler, ha fatto un'intervista dove io dicevo che ero un ignorante. Eppure, quel giorno, le ricerche su Strehler subirono un'impennata su Google, quindi in qualche modo ho contribuito a divulgare il nome di Strehler”, ha asserito il rapper. Davide Marra, attualmente co-conduttore del podcast al fianco di Fedez, ha poi ragionato sul fatto che palesare l'ignoranza propria è salvifico. Morgan poi ha detto la sua: "È una parola interessante, non c'entra con i sentimenti, vuol dire "non conoscere". Anche io sono ignorante, eppure sono un uomo colto, ma le cose che non conosco sono in realtà molte di più". Gerry replicherà alla domanda di Fedez? Staremo a vedere.