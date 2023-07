Caso Facci in Rai, Sallusti inchioda il Pd: la doppia morale su Fedez e Saviano

10 luglio 2023 a

Sinistra sulle barricate per la Rai.. L'ultimo caso è quello legato a Filippo Facci, il giornalista di Libero che presto approderà nel servizio con un programma. A scatenare il fuoco del Pd è la frase contenuta in un articolo dedicato alla vicenda di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio, indagato per violenza sessuale. "Il tribunale del popolo ha emesso la sua sentenza: Filippo Facci, una delle più brillanti e originali penne del giornalismo italiano, firma di Libero, non può andare in Rai come previsto e deciso perché in un articolo su questo giornale si è concesso un gioco di parole sulla vicenda della presunta violenza sessuale che ha coinvolto il giovane La Russa", scrive il direttore di Libero Alessandro .Sallusti sulla prima pagina del quotidiano, lunedì 10 luglio.

"L'editto" del Pd "porta la firma dell’inquisitore Sandro Ruotolo, ex modesto giornalista alla corte di Michele Santoro oggi modesto politico alla corte di Elly Schlein", attacca Sallusti. Il responsabile dell’informazione del Pd. Ruotolo tira in ballo il comitato etico della Rai che dovrebbe, a suo dire, intervenire per "il sessismo di Facci". Il direttore sottolinea che non si capisce "cosa c’entri il comitato etico della Rai con un articolo pubblicato su Libero. Intendo che se la sua giurisdizione superasse il confine di ciò che viene detto in Rai saremmo in presenza non di un organo di controllo interno quale è ma di un soviet supremo dell’informazione italiana". Controllo, va da sé, che scatta solo per gli "avversari". Infatti, come nota Sallusti, certe proteste non si sono levate per altri personaggi amati dalla galassia della sinistra.

Di chi parliamo? "Al Pd non è passato per la testa neppure per un attimo di chiedere al comitato etico della Rai di escludere Roberto Saviano dalla prossima stagione televisiva", spiega Sallusti. Lo scrittore di Gomorra, come noto, è a processo per aver dato della bas***da all'attuale premier Giorgia Meloni. Non solo. "La censura non è scattata per Fedez che ha addirittura simulato in diretta un rapporto tra uomini sul palco di Sanremo, cioè in casa Rai", scrive il giornalista in riferimento al siparietto a luci rosse visto al Festival con il rapper e Rosa Chemical. Da ultimo, Sallusti afferma che Ruotolo probabilmente non ha letto l'articolo di Facci che "tutt’altro che sessista", ma una cosa è certa: "il Pd non vuole Filippo Facci in Rai". E ora viale Mazzini è al bivio: "mettersi al servizio del Pd" o dimostrare un "minimo sindacale di autonomia".